В Лондоне задержали жену бывшего азербайджанского банкира по подозрению в незаконном получении богатства

Магистратский суд в Лондоне арестовал жену бывшего азербайджанского банкира Замиру Хаджиеву в рамках расследования источников ее богатства. Женщине, потратившей £16 млн в одном только универмаге Harrods, грозит экстрадиция.

Как сообщает Русская служба «Би-би-си», Хаджиева была задержана по запросу властей Азербайджана, ей было предъявлено обвинение в незаконном присвоении средств.

Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был осужден в Баку на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. Хаджиева стала первой иностранкой, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью (NCA). Она привлекла внимание правоохранительных органов своим роскошным образом жизни. В частности, власти Британии требуют, чтобы Хаджиева объяснила, где взяла деньги на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью в £22 млн фунтов. Кроме того, Хаджаева летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около £16 млн.