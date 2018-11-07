Коммунальщики готовы передать взыскание долгов коллекторам

Российские коллекторские агентства заинтересованы в передаче им функции взыскания долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые превышают 500 млрд руб.

Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. «При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%», — считает руководитель агентского комитета СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Виктор Семендуев, пишет «КоммерсантЪ».

Поставщики коммунальных услуг также рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами. «Росводоканал» на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам и планирует увеличить объемы. Также о том, что рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами, рассказали в «Мосэнерго».