Путин назначил Александра Гуцана полпредом в СЗФО

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе».
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
Пост полпреда в СЗФО освободился после того, как Александра Беглова назначили врио губернатора Санкт-Петербурга. Гуцан ранее работал заместителем генерального прокурора в СЗФО. О том, что он уходит с поста в связи с переходом на другую работу, стало известно накануне. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, рассмотрев представление президента, рекомендовал палате освободить Гуцана от должности.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
Пост полпреда в СЗФО освободился после того, как Александра Беглова назначили врио губернатора Санкт-Петербурга. Гуцан ранее работал заместителем генерального прокурора в СЗФО. О том, что он уходит с поста в связи с переходом на другую работу, стало известно накануне. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, рассмотрев представление президента, рекомендовал палате освободить Гуцана от должности.