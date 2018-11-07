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Путин назначил Александра Гуцана полпредом в СЗФО

07.11.2018

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе».

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Пост полпреда в СЗФО освободился после того, как Александра Беглова назначили врио губернатора Санкт-Петербурга. Гуцан ранее работал заместителем генерального прокурора в СЗФО. О том, что он уходит с поста в связи с переходом на другую работу, стало известно накануне. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, рассмотрев представление президента, рекомендовал палате освободить Гуцана от должности.

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