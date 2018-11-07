Заместитель Юрия Чайки может стать полпредом в СЗФО

Заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан после отставки займет пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.
Пост полпреда в СЗФО освободился после того, как Александра Беглова назначили врио губернатора Санкт-Петербурга. О том, что заместитель генерального прокурора в Северо-Западном федеральном округе Гуцан уходит с поста в связи с переходом на другую работу стало известно накануне. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, рассмотрев представление президента, рекомендовал палате освободить Гуцана от должности.