Заместитель Юрия Чайки может стать полпредом в СЗФО

Заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан после отставки займет пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Пост полпреда в СЗФО освободился после того, как Александра Беглова назначили врио губернатора Санкт-Петербурга. О том, что заместитель генерального прокурора в Северо-Западном федеральном округе Гуцан уходит с поста в связи с переходом на другую работу стало известно накануне. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, рассмотрев представление президента, рекомендовал палате освободить Гуцана от должности.

Как утверждают источники «Ъ», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также рассматривался в качестве кандидата на пост полпреда. Среди других потенциальных кандидатов называли заместителя полпреда в Центральном федеральном округе Вадима Потомского, который с 2014-го по 2017 год являлся главой Орловской области, директора Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, а также проигравшую выборы главы Владимирской области Светлану Орлову.