Медведев обязал ФАС и Минэнерго подписать соглашение с нефтяными компаниями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязанности Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашения о мерах по стабилизации цен на топливо. По словам Медведева, документ вступает в силу с момента подписания и соглашение с нефтяниками будет заключено, передает «Интерфакс».

Премьер отметил, что в документе указаны крупнейшие российские нефтяные компании.

«Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют или во всяком случае размываются <…> Тогда придется принять решение именно о том, о чем я сказал: подписать постановление о введении заградительных экспортных пошлин. Но надеюсь, что до этого не дойдет и что эти соглашения будут выполняться надлежащим образом», — заявил Медведев. 31 октября правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года.