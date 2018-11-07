Любителя авиатехники осудили за госизмену

Жителя Комсомольска-на-Амуре, технолога местного авиазавода и постоянного посетителя авиационных форумов Романа Дмитриева осудили за госизмену на 4,5 года. Причиной стали его сообщения на форуме, посвященному авиатехнике.

Как пишет «Команда 29», Дмитриева осудили за разглашение информации якобы агенту иностранной разведки. При этом Дмитриев не раскрыл никакую секретную информацию, а тот, кого следствие считает агентом, им не является.

Дмитриев оставил на airforce.ru 230 комментариев, по большей части — в темах, посвященных самолетам, выпущенным на авиазаводе КнААЗ. Экспертиза, а затем и суд, посчитали, что в трех из 230 сообщений Дмитриева содержится государственная тайна. Все они до сих пор доступны на форуме. К гостайне отнесли, например, информацию о российском экспорте самолетов Су-35 и Су-57 в КНР в 2016–2020 годах.

Также Дмитриев вел переписку с одним из участников форума, бывшим российским летчиком Михаилом Цайгером. В приговоре сказано, что email Цайгера «используется спецслужбами Израиля».

В материалах дела есть результаты проверки Дмитриева на полиграфе. Полиграф показал, что он, отрицая связь с Моссадом и размещение украденной секретной информации по заданию иностранной спецслужбы, говорил правду. При этом правозащитники выяснили, что, работая на заводе, Дмитриев имел третью, самую низкую, форму допуска к гостайне и не работал с секретными документами.