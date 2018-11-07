США готовы ввести новые антироссийские санкции

США собираются ввести новые санкции против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает применение дополнительных санкций», — заявила представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт, передает «КоммерсантЪ».

Госдепартамент представил в Конгресс заключение, в котором говорится, что США «не могут подтвердить, что Российская Федерация удовлетворяет условиям, предусмотренным законом о ликвидации химических веществ и биологического оружия и борьбе с ними, принятому в 1991 году».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещает при необходимости оказать поддержку крупным компаниям, которые окажутся под санкциями.



«Мы приспособились к различного рода ограничениям. Как известно, они даже дают нам определенный простор для того чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы. Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных крупных компаний, если они окажутся под такого рода санкциями. Но, безусловно, мы это все выдержим. Просто жалко, что на это приходится тратить силы», — цитирует Медведева РБК.



Первый пакет американских санкций, введенных в связи с делом об отравлении в Солсбери, вступил в силу 27 августа. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.