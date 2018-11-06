В Монако задержали Дмитрия Рыболовлева

Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали в Монако.

Как пишет газета Le Monde , Рыболовлев находится в центре судебного расследования, открытого генеральным прокурором Монако за факты «коррупции», «торговли активным и пассивным влиянием» и соучастие в этих преступлениях. Он был взят под стражу по решению судьи утром во вторник 6 ноября.«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — заявили РБК адвокаты Рыболовлева.В сентябре 2017 года сообщалось, что Рыболовлев, вложивший в свой клуб около €300 млн, cтал объектом судебного разбирательства — прокуратура Монако обвиняет его в «торговле влиянием» и попытках подкупа высокопоставленных чиновников княжества. тогда в Монако был взят под стражу находившийся в дружеских отношениях с Рыболовлевым министр юстиции Филипп Нармино — как утверждают СМИ, он принимал от русского олигарха дорогие подарки и посещал его резиденцию в Швейцарии.

Рыболовлев, основатель и бывший основной акционер «Уралкалия», входящий в список богатейших людей России по версии Forbes, оказался в центре скандала из-за того, что, по данным СМИ, пытался с помощью дружеских связей в верхушке Монако направить в нужное ему русло следственные действия в рамках его тяжбы со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Рыболовлев считает, что Бувье продал ему 37 картин крупнейших художников по завышенной цене.