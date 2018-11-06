Калининградского анархиста арестовали до 3 января

В Калининграде Центральный районный суд арестовал 24-летнего анархиста Вячеслава Лукичева до 3 января.

Об этом сообщает издание «Новый Калининград». Поводом для уголовного дела против Лукичева стал пост в Telegram, в котором он якобы назвал героем подростка, устроившего взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Суд согласился с мнением прокурора и следователя ФСБ, что Лукичев, если останется на свободе, может уехать за границу или оказать давление на свидетелей. Адвокат Мария Бонцлер просила оставить ее подзащитного на свободе, запретив ему определенные действия. Также она заявила «Интерфаксу», что Лукичев выложил в интернете статью, в которой называл погибшего в Архангельске мужественным человеком, но не призывал повторять его действия. Несмотря на это, его обвинили в публичном оправдании терроризма и публичным призывам к террористической деятельности.