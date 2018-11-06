FT: Костин и Дерипаска не приглашены на форум в Давосе

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника. По их информации, речь идет о владельце группы «Ренова» Викторе Вексельберге, главе ВТБ Андрее Костине и совладельце Rusal Олеге Дерипаске. Издание отмечает, что для отстранения бизнесменов нет никаких законных оснований, так как санкции не запрещают им въезжать в Швейцарию. Один из собеседников Financial Times заявил, что это решение подорвало намерения организаторов форума убедить президента РФ Владимира Путина впервые за долгое время посетить мероприятие. По словам источника газеты, на организаторов экономического форума оказывается огромное давление со стороны США, чтобы не приглашать троих предпринимателей.
Владимир Путин последний раз посетил форум в Давосе в 2009 году. Российскую делегацию на мероприятии в с тех пор возглавлял один из заместителей премьер-министров страны.