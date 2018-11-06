Замглавы Красногорска арестован по подозрению в получении взятки

Заместителю главы администрации Красногорска и директору агентства недвижимости, выступившему в роли посредника, предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, 30 октября генеральный директор одной из фирм передал заместителю главы администрации Красногорска через посредника взятку в размере 2 млн 800 руб. за нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение вида разрешенного использования этого земельного участка с целью дальнейшего уменьшения арендной платы. После получения денежных средств посредник был задержан.

Суд арестовал чиновника, а посредника отправил под домашний арест.