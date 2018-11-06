Охранников Делимханова освободили от наказания по делу о вымогательстве

Замоскворецкий суд Москвы освободил фигурантов дела о вымогательстве у предпринимателя Константина Жукова, обвиняемыми по которому проходили охранники депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова.

Об этом сообщает РБК. Замоскворецкий суд счел вымогательство недоказанным и переквалифицировал обвинение на статью о самоуправстве (ч.1 ст. 330 УК РФ). Всем пятерым фигурантам дела были назначены штрафы по 50 тыс. руб. Однако срок давности по статье «Самоуправство» истек, поэтому их освободили от выплат и выпустили на волю.

Обвинение просило приговорить фигурантов дела лишению свободы на срок от 7 до 7,5 года.

Одним из фигурантов дела был бизнесмен Евгений Катков. По версии следствия, у Каткова возник финансовый конфликт с его бывшим деловым партнером Жуковым, к решению которого он привлек остальных фигурантов дела. Последние вымогали у Жукова несколько десятков миллионов рублей. В августе 2016 года не заключать часть фигурантов лично просил глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако они все равно были отправлены в СИЗО. Только в октябре 2018 года обвиняемым изменили меру пресечения.