Законопроект о штрафах за участие детей в митингах принят в первом чтении

В Госдуме первое чтение прошел законопроект о поправках в КоАП, предусматривающие штрафы и аресты за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Об этом сообщается на сайте парламента. В документе предлагается, в случае нарушения новых норм гражданами, штраф в размере 30-50 тыс. руб., до 100 часов обязательных работ или 15 суток ареста. Должностным лицам — штрафы в 50-100 тыс. руб., юридическим лицам — 250-500 тыс. руб. За повторное нарушение граждан могут оштрафовать на 150-300 тыс. руб., приговорить к обязательным работам на срок от 40 до 200 часов или к аресту на срок до 30 суток. Должностным лицам грозит штраф в размере 200-600 тыс. руб.; юридическим лицам — от 500 тыс. до 1 млн руб..

По данным МВД, за прошлый год полиция задержала 475 несовершеннолетних на несанкционированных акциях.