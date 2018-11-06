The Insider: мафия дружит с главой СК, министрами и другими соратниками Путина

The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела Тамбовско-Малышевской ОПГ, членов которой в Испании обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества.

Из переговоров следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина, утверждает издание.

Так, лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин открыл свой зарплатный счет. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин является хорошим знакомым Петрова, при этом назначение Бастрыкина на должность было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения — помогал найти помещение. Также The Insider пишет о связи людей Петрова с главой «Сбербанка» Германом Грефом. Петров поддерживал тесные отношения с бывшим министром оборjны Анатолием Сердюковым и бывшим премьер-министром Виктором Зубковым.