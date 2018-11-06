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Генпрокурор Украины заявил об отставке

06.11.2018

Генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде заявил, что подает в отставку. Ранее парламе6нт вызвал руководство силовиков для отчета о расследовании нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Отставка Луценко, по его словам, связана и с тем, что он «не может допустить двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления», передает «112 Украина».

«Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление. А вам решать: может, Мустафа Найем (народный депутат от БПП, — ред.) будет руководить следствием и устанавливать с экрана телевизора виновных или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность», — заявил Луценко.

4 ноября стало известно о том, что на 34-м году жизни умерла советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую облили серной кислотой в июле. Из-за этого в Раде потребовали надлежащего расследования дела о нападении на активистку, в том числе создания временной следственной комиссии парламента. Генпрокурор назвал организаторов создания комиссии людьми, которые борются за власть. «Организаторам временной следственной комиссии нужен не результат, а пиар в борьбе за власть», — цитирует Луценко «Интерфакс».

5 ноября 75 общественных организаций подписали обращение с требованием отправить в отставку Луценко и главу МВД Арсена Авакова. В заявлении говорится, что расправа над Гандзюк — «это акт запугивания всего гражданского общества в Украине», а расследование нападения на нее «опять засвидетельствовало очевидную несостоятельность правоохранительной системы эффективно расследовать как этот, так и ряд других нападений на общественных активистов, которые случились в разных регионах Украины после Революции достоинства», передает издание «Вести».

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