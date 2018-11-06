Генпрокурор Украины заявил об отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде заявил, что подает в отставку. Ранее парламе6нт вызвал руководство силовиков для отчета о расследовании нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Отставка Луценко, по его словам, связана и с тем, что он «не может допустить двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления», передает «112 Украина».