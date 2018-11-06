Генпрокурор Украины заявил об отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде заявил, что подает в отставку. Ранее парламе6нт вызвал руководство силовиков для отчета о расследовании нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Отставка Луценко, по его словам, связана и с тем, что он «не может допустить двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления», передает «112 Украина».
5 ноября 75 общественных организаций подписали обращение с требованием отправить в отставку Луценко и главу МВД Арсена Авакова. В заявлении говорится, что расправа над Гандзюк — «это акт запугивания всего гражданского общества в Украине», а расследование нападения на нее «опять засвидетельствовало очевидную несостоятельность правоохранительной системы эффективно расследовать как этот, так и ряд других нападений на общественных активистов, которые случились в разных регионах Украины после Революции достоинства», передает издание «Вести».