Правительство согласовало с нефтяниками госрегулирование цен на топливо

Правительство России и нефтяные компании согласовали фактическое госрегулирование цен на топливо для каждого из субъектов РФ.Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 31 октября. Согласно документу, для каждого региона установлена индикативная цена в мелком опте, при этом за отклонениями свыше 4% будут следить ФАС и ФНС. На АЗС нефтяных компаний цены могут повыситься только в январе 2018 года вслед за ростом НДС и затем — в темпе прогнозной инфляции. Этот режим должен гарантировать лишь минимальную маржу независимым трейдерам.

Фиксация цен на бензины АИ-92 и АИ-95 и дизтопливо продлится до 31 марта 2019 года. Нефтекомпании обязались не превышать ИУЦ при продажах с нефтебаз, иначе им грозят заградительными пошлинами на экспорт нефтепродуктов. При этом ИУЦ сильно различаются по регионам. Как следует из приложения к протоколу, средний ИУЦ по России для АИ-92 — 53,5 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — 56,6 тыс. руб., летнего дизтоплива — 51,2 тыс. руб. (для зимнего дизеля — плюс 2,4 тыс. руб. к ИУЦ летнего).

В документе обещан жесткий контроль над рынком: ФНС и ФАС поручены внеплановые проверки независимых продавцов, превышающих индикативные цены более чем на 4%. С другой стороны, нефтяникам позволили не выполнять обязательства по росту поставок на биржу, пишет «Ъ». Также российское правительство будет обсуждать предложение «Роснефти» о направлении на НПЗ не менее 17,5% нефти.