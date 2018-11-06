Минкульт выдаст прокатное удостоверение фильму «Хантер Киллер»

Американский фильм «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

Прокат ленты в России должен быть стартовать 1 ноября, но Минкульт не выдал прокатное удостоверение. Компания Megogo Distribution уведомила кинотеатры о том, что из расписания необходимо убрать сеансы. В Минкульте пояснили, что компания-прокатчик сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд 24 сентября, однако, копия была ненадлежащего качества. Второй жесткий диск поступил только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат.