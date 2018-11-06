Против анархиста в Калининграде возбудили дело из-за оправдания теракта в Архангельске

Против 24-летнего анархиста из Калининграда Вячеслава Лукичева возбудили дело о публичном оправдании теракта в Архангельске.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер. Против Лукичева возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Обвиняемый опубликовал скриншот с предсмертным письмом исполнителя теракта в Архангельске и написал «настоящий герой».

«С ним брали двух девушек, его подругу Дашу и общую знакомую Настю, которая не совсем здорова. Насколько я поняла, парень настоящий герой, пожалел девушек и взял всю вину на себя. Написал явку с повинной с условиями, что девочек выпустят», — рассказывает Бонцлер.

Она добавила, что подруг Лукичева больше суток продержали в ФСБ. Анархист сказал Бонцлер, что, по его мнению, сотрудники правоохранительных органов пытаются связать его с исполнителем теракта в Архангельске, с которым они «вроде бы общались в общем чате». Однако подтвердить этого Лукичев не может. 6 ноября суд изберет ему меру пресечения.

О задержании анархиста стало известно 4 ноября. На следующий день члены ОНК нашли его в ИВС при главном управлении МВД по Калининградской области.