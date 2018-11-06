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Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров

06.11.2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил идентификации пользователей мессенджеров через номера телефонов.

Мессенджеры будут обязаны проверять подлинность номеров телефонов пользователей у операторов сотовой связи, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства 6 ноября. Постановление вступит в силу через 180 дней.

Сейчас для подключения к сервису мгновенных сообщений достаточно скачать приложение на смартфон и авторизоваться с помощью полученного в SMS кода. Таким образом, можно использовать при регистрации любой доступный мобильный номер, в том числе зарегистрированный на другого человека, сказал в интервью «Известиям» глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», — заявил Жаров.

Ранее Госдума приняла закон о запрете на анонимное пользование мессенджерами. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. 

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