Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил идентификации пользователей мессенджеров через номера телефонов.
Сейчас для подключения к сервису мгновенных сообщений достаточно скачать приложение на смартфон и авторизоваться с помощью полученного в SMS кода. Таким образом, можно использовать при регистрации любой доступный мобильный номер, в том числе зарегистрированный на другого человека, сказал в интервью «Известиям» глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», — заявил Жаров.