Чиновницу, заявившую, что государство ничего не должно молодежи, отстранили

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от должности на время проведения служебной проверки после высказывания о том, что государство молодым людям «ничего не должно». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Глацких на встрече с молодежью Кировграда заявила, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», государство «не просило родителей рожать».«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», — заявила Глацких.