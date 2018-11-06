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Чиновницу, заявившую, что государство ничего не должно молодежи, отстранили

06.11.2018

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от должности на время проведения служебной проверки после высказывания о том, что государство молодым людям «ничего не должно». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Глацких на встрече с молодежью Кировграда заявила, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», государство «не просило родителей рожать».

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», — заявила Глацких.

В интервью телеканалу с «360» Глацких заявила, что ее слова переврали и вырвали из контекста.

«Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе», — сказала чиновница. 

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