В Кемеровской области из-за пожара в частном доме погибли восемь человек

В результате пожара в одном из частных жилых домов города Юрга погибли восемь человек, шестеро из которых дети.

«После ликвидации пожара обнаружены тела семи человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следствием отрабатываются три основные версии ЧП: воспламенение от золы, неосторожное обращение с огнем при курении, короткое замыкание.