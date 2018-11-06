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В Кемеровской области из-за пожара в частном доме погибли восемь человек

06.11.2018

В результате пожара в одном из  частных жилых домов города Юрга погибли восемь человек, шестеро из которых дети.

«После ликвидации пожара обнаружены тела семи  человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следствием  отрабатываются три основные  версии ЧП: воспламенение от золы, неосторожное обращение с огнем при курении, короткое замыкание. 

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