Социологи зафиксировали у россиян запрос на демократию

Справедливость, державность и демократия — такие предпочтения россиян выявил научно-исследовательский центр Института социологии РАН. В 2014 году, для россиян важными были только «справедливость и державность», пишет «КоммерсантЪ». Тогда 67% считали, что «Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами». Теперь так считают только 49%, в то время как 51% уверен, что «Россия должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а державность и военная мощь второстепенны».

Статус «великой державы», по мнению большинства граждан, зависит не столько от внешней, сколько от внутренней политики. «Потому первым условием для приобретения такого статуса 67% россиян считают развитую современную экономику, вторым — высокий уровень благосостояния граждан (66%)»,— сказал руководитель научно-исследовательского центра Института социологии РАН Владимир Петухов. Внешнеполитические составляющие статуса сохраняют важность для меньшинства: о том, что Россия должна «стать мировым центром влияния», говорят 13%, «цивилизационным мостом между Европой и Азией» — 8%, получить контроль над территориями бывшего СССР — 7%. В обществе складывается «запрос на баланс» между «мощью вооруженных сил» и «благополучием людей», пояснил социлог.

Впервые за четыре года социологи РАН зафиксировали рост запроса россиян на демократию с 27% до 37%. «Права человека, демократия, свобода самовыражения личности» стали второй по значимости ценностью.