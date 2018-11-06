Facebook удалил больше ста подозрительных аккаунтов перед выборами в Конгресс США

В рамках борьбы с возможным вмешательством в промежуточные выборы в Конгресс США заблокировано 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram.«Наше расследование, которое находится на ранней стадии, выявило 30 аккаунтов в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, которые могут быть вовлечены в согласованную недостоверную деятельность. Мы немедленно заблокировали эти учетные записи и теперь проводим более подробное расследование. Почти все страницы Facebook представлены на французском или русском языках, в то время как учетные записи Instagram, по-видимому, в основном были на английском языке», — говорится в сообщении Facebook.
В свою очередь, департамент внутренней безопасности США, Министерство юстиции, офис директора Национальной разведки и Федеральное бюро расследований опубликовали совместное заявление: «Американцы должны знать, что иностранные акторы - и в частности Россия — продолжают пытаться влиять на общественное мнение. Они могут сделать это, распространяя ложную информацию о политических процессах и кандидатах, распространяя пропаганду в социальных сетях и с помощью других тактик».
В настоящий момент попыток дискредитировать выборы не выявлено.
Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 6 ноября.