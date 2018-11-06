86% крупных российских компаний опасаются новых санкций США

Возможное расширение санкций США вызывает опасения у 86% крупных российских компаний, следует из опроса Института Адизеса.



Как пишет РБК, компании, опрошенные в рамках исследования, уже ощутили влияние апрельских санкций. Но оно было опосредованным — 95% респондентов заявили, что на них в первую очередь повлияли ослабление рубля и нестабильность финансовых рынков. Оставшиеся 5% указали, что под санкции попали их конкуренты.



97% респондентов следят за новостями о новых санкциях, которые готовит конгресс США, только 3% их игнорируют. При этом все опрошенные Институтом Адизеса компании заявили, что ожидают ужесточения санкций в предстоящие полгода. Примерно половина топ-менеджеров и собственников считают их «очень вероятными», примерно столько же — просто «вероятными». Никто из них не усомнился в расширении ограничений.



Об опасениях из-за возможности новых санкций заявили 86% опрошенных, еще 14% их не боятся.

