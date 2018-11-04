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Бурятию и Забайкалье передали в Дальневосточный федеральный округ

04.11.2018

Президент России Владимир Путин своим указом передал Республику Бурятия и Забайкальский край в Дальневосточный федеральный округ. Ранее регионы входили в состав Сибирского федерального округа.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

25 октября Путин назначил врио главы Забайкалья Александра Осипова, котрый ранее работал первым замглавы Минвостокразвития.

На встрече с президентом Осипов просил поддержать регион, распространив на него меры поддержки, введенные на Дальнем Востоке: создание территорий опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, предоставление гражданам бесплатно одного гектара земли.

«Назначение Осипова увязывается с давними разговорами о новой административной структуре Российской Федерации — создание макрорегионов. На базе ДФО, возможно, будут созданы три таких макрорегиона. Объединятся Сахалин, Камчатский край и Приморье. Якутия и Магаданская область войдут в отдельный макрорегион», — предполагал ранее декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин.

В 2016 году депутат Госдумы Николай Говорин говорил о наличии в администрации президента проекта вхождения Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ. По его словам, этот проект может помочь Забайкалью более эффективно участвовать в процессе привлечения федеральных средств, которые сейчас выделяются для развития Востока России.

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