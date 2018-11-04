Задержаны организаторы и несколько участников «Русского марша»

На «Русском марше» в Люблино задержали Анастасию Медникову, Алексея Воронцова, Марка Отвельнова и Антона Беляненко, сообщает «ОВД инфо».Ранее на выходе из дома задержали организаторов мероприятия Павла Лебедянского и Никиту Зайцева, их уже доставили в отдел полиции по Мещанскому району. Туда же отвезли организатора Дмитрия Карасева.
По данным корреспондента «Эха Москвы», марш по улице Перерва и Люблинской улице прошел за полчаса. На акцию пришли около 200 человек, хотя изначально организаторы подавали заявку на 6 тысяч участников.
В толпе превалировали имперские триколоры и православные флаги. Среди лозунгов: отмена 282-й статьи, «Свободу политзаключенным», «Один за всех — и все за одного», а также «За хлеб и свободу для нашего народа». Было и требование закрыть свалки и мусороперерабатывающие заводы.