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В Москве задержали одного из организаторов «Русского марша»

04.11.2018

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали одного из организаторов «Русского марша» Дмитрия Карасева.

Это произошло на месте сбора, перед началом акции, сообщил сам Карасев «ОВД-Инфо». По словам активиста, полицейские предъявили ему документ, касающийся уголовного дела об акции с фаером у здания ФСБ, которая состоялась 13 октября.

В День народного единства в разных городах ежегодно проходят акции российских националистов. В Москве «Русский марш» согласовали в Люблине. Акцию согласовали также в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. 

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