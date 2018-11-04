Участника пикета, встречающего телеведущего Соловьева, арестовали на 10 суток

Суд в Петербурге на 10 суток арестовал активиста Павла Иванкина, встречавшего телеведущего Владимира Соловьева с плакатом.

Как пишет «Фонтанка», Иванкина привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

2 ноября семерых активистов задержали у ДК им. Ленсовета. Молодые люди стояли с плакатами к приезду телеведущего Владимира Соловьева, который должен был выступить с лекцией. На одном из плакатов журналиста сравнили с главным редактором антисемитской газеты нацистской Германии и идеологом расизма Юлиусом Штрейхером. Шестерых пикетчиков позже отпустили из полиции.