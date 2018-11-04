Большинство россиян не слышали о пытках в ярославской колонии

69% респондентов, опрошенных социологами «Левада-центра», ничего не слышали о пытках в ярославской колонии. 23% слышали что-то, но не знают в чем суть.

При этом 73% признают наличие пыток в колониях. На вопрос «являются ли пытки заключенных в российских колониях распространенной практикой или отдельными нарушениями», 33% опрошенных выбрали первый вариант, а 40% второй. Лишь 6% ответили, что никаких пыток в российских колониях нет.

Издевательства и избиения недопустимыми ни при каких обстоятельствах считают 57% россиян, а 28% допускают, что в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу.В июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. После публикации Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о превышении полномочий.