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Титул «Мисс Земля-2018» завоевала представительница Вьетнама

04.11.2018

Представительница Вьтнама Фыонг Кхань Нгуен стала победительницей конкурса «Мисс Земля-2018».

Звания «Мисс вода» присудили представительнице Колумбии, «Мисс огонь» представительнице Мексики, а Мисс воздух представительнице Австрии, сообщают организаторы конкурса в Facebook.

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Россию на конкурсе представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.

Мисс Земля один из популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих каждый год на Филиппинах под эгидой ООН. Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы. Все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне. 

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