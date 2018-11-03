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РПЦ ответила на соглашение Константинопольского патриарха и Порошенко

03.11.2018

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Легойда в своем Telegram-канале указал, что соглашение еще не означает создания автокефальной украинской церкви.

«Читаю заголовок: «Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви». Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: «Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом»... Поясняю для тех, кому ничего не говорят слова о «правиле трех источников»: Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь особо нечего комментировать», — написал Легойда.

11 октября Константинопольский патриархат предоставил самопровозглашенным Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви статусы каноничных. 3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве.

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