РПЦ ответила на соглашение Константинопольского патриарха и Порошенко

Легойда в своем Telegram-канале указал, что соглашение еще не означает создания автокефальной украинской церкви.
«Читаю заголовок: «Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви». Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: «Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом»... Поясняю для тех, кому ничего не говорят слова о «правиле трех источников»: Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь особо нечего комментировать», — написал Легойда.
11 октября Константинопольский патриархат предоставил самопровозглашенным Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви статусы каноничных. 3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве.