Close

Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

03.11.2018

Истребитель МиГ-29 М разбился во время тренировочного полета в Египте.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию. Рухнул  один из истребителей, который Россия поставила в Египет в 2018 году в рамках контракта. Им управлял египетский пилот, который успел катапультироваться. Причиной аварии могли стать ошибка пилота или технические неполадки. Объединенная авиастроительная корпорация собирается отправить в Египет специалистов для помощи в расследовании аварии.

МиГ-29 М  является модернизацией МиГ-29. Работа над моделью началась в 1982 году.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.