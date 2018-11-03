Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

Истребитель МиГ-29 М разбился во время тренировочного полета в Египте.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию. Рухнул один из истребителей, который Россия поставила в Египет в 2018 году в рамках контракта. Им управлял египетский пилот, который успел катапультироваться. Причиной аварии могли стать ошибка пилота или технические неполадки. Объединенная авиастроительная корпорация собирается отправить в Египет специалистов для помощи в расследовании аварии.

МиГ-29 М является модернизацией МиГ-29. Работа над моделью началась в 1982 году.