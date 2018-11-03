Twitter удалил 10 тысяч призывавших не голосовать на выборах в США аккаунтов

Администрация социальной сети Twitter удалила более 10 тыс. учетных записей, с которых отправлялись сообщения с призывами не голосовать на промежуточных выборах в США.

Об этом сообщает Reuters. Аккаунты были удалены в конце сентября и начале октября.Они выглядели так, будто принадлежали сторонникам Демократической партии. Представители последних обратились в Twitter с жалобами. В компании отметили, что сеть аккаунтов была запущена с территории США.

Ранее Twitter опубликовал архив твиттов, написанных с почти четырех тысяч аккаунтов, в том числе связанных с российским «Агентством интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей».

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут выбирать членов Конгресса, а также губернаторов штатов и сенаторов.

