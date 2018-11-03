Вселенский патриархат подписал с Украиной соглашение о сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве.
Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.
По словам Порошенко, подписание документа завершает процесс предоставление томоса по всем канонам православной церкви. Патриарх Варфоломей заявил, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных на Украине.11 октября Константинопольский патриархат предоставил самопровозглашенным Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви статусы каноничных. Это привело к разрыву Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.