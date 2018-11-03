Дмитрий Гудков о КПРФ в Приморье

КПРФ снялась с выборов в Приморье: тех самых, что выиграла месяц назад. В партии объяснили снятие тем, что не признают отмену предыдущего результата.

А ведь могли объяснить и грядущим вторжением марсиан: аргумент был бы столь же убедительным. Неважно, купили их там или они сами все поняли и испугались: в какой-то очередной раз «парламентская оппозиция» показала свою принципиальность и непримиримость.

И каждый такой очередной раз - до того, как она кинет - я слышу предложения поддержать ее и умные мысли «лучше с чертом, чем с Путиным». Ну как, лучше?

Поддержите одну ногу власти, чтобы другая упала.

Может, пора уже запомнить, что Волга впадает в Каспийское море и КПРФ не оппозиция, а набор солдатиков из коробочки? Пора, конечно. До следующего раза.