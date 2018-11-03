Сервис BlaBlaCar требуют запретить через суд

Группа междугородных перевозчиков обратилась в Таганский районный суд Москвы с требованием запретить работу в России сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar.

Истцом выступает перевозчик «Транс лайн», к которому присоединились еще 27 компаний и индивидуальных предпринимателей, ответчиками — ООО «Комьюто Рус», являющееся представителем BlaBlaCar в России, и Роскомнадзор, передает ТАСС

Истцы считают работу сервиса и перевозки с его помощью не соответствующими законодательству.

Французский сервис BlaBlaCar начал работать на территории России в феврале 2014 года. BlaBlaCar работает в 22 странах мира, общее число пользователей превышает 65 млн человек.