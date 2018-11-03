КПРФ отказалась от губернаторской гонки в Приморье

Приморское отделение КПРФ не стало выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья. Такое решение было принято на конференции реготделения, передает «Интерфакс».

В повторном голосовании от КПРФ должен был принять участие Андрей Ищенко. В беседе с «Би-би-си» он не исключил, что выставит свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.

Ранее Ищенко рассказывал , что ему поступали предложения отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора. «Мне кажется, это все было сделано для того, чтобы потом уличить меня в том, что я на что-то согласился, на что-то разменялся, и применить это как контрпропаганду», — говорил Ищенко.

16 сентября в Приморье прошел второй тур губернаторских выборов, в котором лидировал Ищенко. Но после обработки последних 5% протоколов победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. КПРФ заявили о фальсификациях, и избирком отменил результаты голосования.

Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Документы в избирательную комиссию региона подали уже 14 человек, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко.