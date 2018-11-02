В рамках расследования теракта в Архангельской области ФСБ обнаружила бомбу у школьника

Сотрудники ФСБ, расследующие теракт в Ахангельске, обнаружили у московского подростка самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался с московским подростком, пояснил собеседник агентства.

.ру» «Лента пишет, что возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ (статья 222 УК РФ).

31 октября прогремел взрыв небольшой мощности у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области. В результате погиб 17-летний местный житель, который устроил взрыв. Трое сотрудников ведомства пострадали.