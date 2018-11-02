Военного эксперта Владимира Неелова заподозрили в госизмене

Военный эксперт, автор книг по армейской тематике Владимир Неелов подозревается в государственной измене.

Как сообщает «Интерфакс», ФСБ ходатайствала об его аресте. По данным ТАСС, Лефортовский суд Москвы санкционировал арест.

Неелов — эксперт «Центра стратегической конъюнктуры» и «Центра стратегических оценок и прогнозов». Он специализируется на изучении частных военных компаний и феномена «приватизации военной сферы», особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле. Ряд публикаций Неелова, в частности, посвящен ЧВК Вагнера, отмечает агентство.