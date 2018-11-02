Amnesty International заявила о 61 нападении на журналистов в РФ за прошедший год

В России за последний год было совершено 61 нападение на журналистов, сообщает в пятницу международная правозащитная организация Amnesty International.

Соответствующая информация опубликована на сайте организации. Большинство таких преступлений остаются нерасследованными, причем часто официальное расследование даже не начинается. В последние два года в связи с нарастанием протестной активности в России правоохранительные органы предпринимают всё более жёсткие меры в отношении митингующих, говорится в сообщении Amnesty International. В России остаются нерасследованными преступления прошлых лет, в том числе убийство Натальи Эстемировой и нападение на Олега Кашина. Организация обращает внимание на непрекращающиеся угрозы «Новой газете» и на нападение на работников профсоюза журналистов.

Amnesty International призывает российские власти положить конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов.

«Все эти инциденты должны стать предметом немедленного, беспристрастного и эффективного расследования. Более того, российские власти должны принять политику «нулевой толерантности» в отношении нарушения прав журналистов со стороны сотрудников государственных структур, в первую очередь органов правопорядка», — говорится в заявлении.

ЮНЕСКО 2 ноября отмечает Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

