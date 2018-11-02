Путин предложил вернуть военной разведке название «ГРУ»

Президент России Владимир Путин предложил подумать о восстановлении названия Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.

«Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин ветеранам и сотрудникам службы на торжественном концерте в Театре российской армии, передает «Интерфакс».

Он также отметил, что российская военная разведка отличается высоким профессионализмом и уникальными возможностями.

Главное разведывательное управление было образовано в 1992 году, когда был подписан международный договор об окончательном разделении остатков Вооруженных сил СССР. В 2010 году его переименовали в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Западные политики и СМИ продолжают называть ведомство ГРУ. Его сотрудников обвиняют в частности, в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и различных кибератаках.