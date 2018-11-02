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«Единая Россия» для оценки готовности к выборам отправит в регионы «десант»

02.11.2018

Партия «Единая Россия» создаст мониторинговые группы, чтобы оценить свои силы  в регионах, где будут проходить выборы в 2019 году. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в партии власти. Выслать «политический десант» решили после встречи руководства партии с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. В результате мониторинга уполномоченные будут готовить отчет руководству ЕР, который в дальнейшем будет направляться к президенту. Партия власти создаст  41 группу. Официально об этом объявят на заседании президиума генсовета «Единой России». За деятельностью десанта будут наблюдать специальные уполномоченные. Они и другие члены мониторинговых групп планируют встречаться с местными блогерами, журналистами, депутатами, политологами и партийным активом.

Ранее стало известно о том, что администрация президента решила собственными силами начала мониторить ситуацию в регионах, где будут проводиться выборы в 2019 году. Решение приняли после того, как в сентябре кандидаты от «Единой России» не выиграли губернаторские выборы в Хакасии, Владимирской области, а также в Приморском и Хабаровском крае.

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