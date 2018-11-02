Роскомнадзор запустил процедуру административного наказания Google

Роскомнадзор инициировал процедуру административного наказания компании Google, из-за того, что она не подключилась к государственному реестру запрещенных сайтов.

Об этом пишет «КоммерсантЪ». Google грозит штраф в 500–700 тыс. руб. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский рассказал газете, что поисковик может избежать, наказания, если присоединится к реестру запрещенных сайтов. Ведомство вызовет Google на подписание протокола об административном правонарушении, предварительно встреча назначена на 26 ноября.

В Роскомнадзоре также рассказали «Ъ»., что Google направляла главе федеральной службы Александру Жарову письмо с предложением встретиться и обсудить «комплекс вопросов по исполнению российского законодательства».

«Мы такие встречи с ними регулярно проводим. Понятно, что если есть зафиксированное правонарушение с их стороны, то этот вопрос также будет обсуждаться на этой встрече»,— заявил газете Ампелонский.

Первый раз Роскомнадзор пригрозил американской компании штрафом в конце октября. Принимать решение о взыскании с поисковика будет суд.