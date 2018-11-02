ОБСЕ запустила московский механизм против РФ для расследования нарушений прав человека в Чечне

ВОрганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили московский механизм против России для расследования нарушений прав человека в Чечне.Об этом в эфире «Эхо Москвы» сообщила замдиректора отдела по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Татьяна Локшина. По ее словам, у властей есть шесть дней на то, чтобы ответить, будет ли они сотрудничать со специально сформированной группой экспертов, которые должны разобраться в ситуации в Чечне. Если Россия согласится, то она сможет выбирать своего эксперта, который войдет в группу ОБСЕ.

«Если все это произойдет, то группа экспертов выедет в Чеченскую республику для проведения полевого исследования. В случае отказа РФ от участия ОБСЕ сама назначит экспертов и будет проводить свое исследование на основе существующих материалов, докладов организаций и интервью с экспертами по региону», — добавила Локшина.

Московский механизм был запущен накануне. Он призван установить факты безнаказанности в связи с нарушением прав человека в Чеченской Республике. В ОБСЕ обеспокоены сообщениями о внесудебных расправах, пытках, и других правонарушениях в Чечне в отношении представителей ЛГБТ и членов НКО.