BBC рассказала о причастности российских хакеров к раскрытию данных 257 тысяч пользователей Facebook

За хакерской атакой на Facebook, в результате которой произошла утечка личных данных 257 тыс. пользователей соцсети, могут стоять россияне.

К такому выводу пришла Русская служба BBC со ссылкой на американские и британские исследовательские компании. Впервые об утечке данных написали на англоязычном форуме Blackhatworld в сентябре. Один из пользователей приложил ссылку на сайт Fbserver, где была выложена часть информации о пользователях. BBC считает, что к запуску Fbserver и взлому аккаунтов могли иметь отношения россияне. По данным сервиса WhoIs, Fbserver создали в конце августа 2018 года. Владелец портала Namy Mayly якобы живет в Пакистане. При этом, создавая ресурс, была указана почта на российском хостинге Mail.ru. Также к началу октября у портала был петербургский IP-адрес. Одно из «зеркал» Fbserver сайт Socialser21 принадлежит российскому хостинг-провайдеру King Servers. В 2016 году американская исследовательская компания ThreatConnect связала их с атакой на сервера Демократической партии перед выборами президента США. Тогда в компании объяснили, что хакеры арендовали их оборудование.

В сентябре утекли данные пользователей Facebook из 200 стран. Чаще всего пользователи, чьи данные украли, указывали в качестве страны проживания Украину — 47 тыс. человек. На втором месте — Россия с 12 тысячами.