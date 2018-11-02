Коломойский: Россия согласовывала санкционный список с Киевом

Об этом передает «УНИАН». Бизнесмен предположил, что в этом могла быть причина его непопадания под санкции.
По словам олигарха, в «редакционную коллегию» входили президент Украины Петр Порошенко, первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, а «почтальоном» выступил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — уверен Коломойский.
Олигарх подчеркнул, что украинский предприниматель Виктор Пинчук и его активы были включены в черный список из-за того, что отношения бизнесмена и президента «испортились».
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление о специальных экономических мерах в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы России. Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лица.