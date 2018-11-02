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США разрешат восьми странам закупать нефть у Ирана

02.11.2018

США позволят восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать покупать иранскую нефть после введения санкций 5 ноября. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, официально назовет страны, которым разрешено покупать нефть у Ирана, госсекретарь США Майкл Помпео.

Освобождение от санкций способствует замедлению роста цен, страны также обязались сокращать импорт нефти из Ирана.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, которая действовала с 2015 года. Это подразумевает восстановление санкций в отношении Ирана.

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