В Москве прошла акция в поддержку журналиста Вышинского

У здания украинского посольства в РФ прошла акция с требованием освободить главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев от имени организации также потребовал освободить Вышинского. «СЖР требует отпустить коллегу и больше не заниматься этими делами. Свобода журналистики на Украине отсутствует», — цитирует ТАСС Соловьева.