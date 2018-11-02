В Москве прошла акция в поддержку журналиста Вышинского

У здания украинского посольства в РФ прошла акция с требованием освободить главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев от имени организации также потребовал освободить Вышинского. «СЖР требует отпустить коллегу и больше не заниматься этими делами. Свобода журналистики на Украине отсутствует», — цитирует ТАСС Соловьева.Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая, его обвинили в государственной измене. Накануне Херсонский суд продлил арест Вышинского до конца года.
«Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для каких-либо обменов», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Москва не хочет менять Вышинского на осужденного за шпионаж в РФ украинца Романа Сущенко. Песков подчеркнул, что арест Вышинского — «это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность».