Собянин поблагодарил главного атамана Москвы за «участие в массовых мероприятиях»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность атаману Московского окружного казачьего общества «Центральное казачье войско» Андрею Шустрову за «военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий».
Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. Он был подписан 31 октября. О каких именно «социально значимых мероприятиях» идет речь, в документе не уточняется.
Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. Он был подписан 31 октября. О каких именно «социально значимых мероприятиях» идет речь, в документе не уточняется.
Андрей Шустров — один из казаков, которые были на Пушкинской площади во время разгона акции «Он нам не царь» 5 мая. Тогда люди в форме казаков избивали протестующих, собравшихся на Пушкинской площади. Некоторые использовали хлысты. Позднее выяснилось, что демонстрантов били люди в камуфляжной форме с нашивками «Крымского казачьего полка» и «Первой сводной офицерской пластунской сотни».