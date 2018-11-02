Суд отклонил жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу Telegram на решение о штрафе в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений.«Довод жалобы о незаконности требований ФСБ России о предоставлении информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернета ввиду отсутствия судебных решений, санкционирующих получение сведений, составляющих тайну переписки, а также данных о причастности пользователей к террористической деятельности не влечет отмену вынесенных по делу судебных актов», — говорится в решении суда, передает ТАСС. В документе отмечается, что согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организатор распространения информации в интернете обязан «обеспечить возможность доступа к материалам сообщений» и «предоставлять данные, позволяющие декодировать зашифрованные сообщения».
Мировой суд 16 октября 2017 года оштрафовал мессенджер на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования переписки лиц, предположительно, причастных к террористической деятельности.